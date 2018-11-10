10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:38Öğle 12:54İkindi 15:33Akşam 17:58Yatsı 19:20
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

Adana'da polis alarma geçti!

»
Adana'da polis alarma geçti!
Adana sokak ortasında rastgele ateş açan silahlı üç kişi, gece yarısı polis ekiplerini alarma geçirdi. Silahlı şahısların olduğu sokağı abluka altına alan polis, 1 kişiyi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.
Adana'da polis alarma geçti! Adana'da polis alarma geçti! Adana'da polis alarma geçti!

Olay, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 3 kişi sokak ortasında hedef gözetmeden ateş açmaya başladı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda asayiş ekibi yollanırken Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.  

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI

Silahlı 3 şahıs sokak içerisinde polisi fark etmesi üzerine kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri mahallenin etrafını sardı. Evlerin damlarında ve içerisinde arama yapan polis ekipleri, Kadir S. (19)’u saklandığı metruk binada ele yakaladı. Diğer iki şüphelide olay mahallinden kaçarken, Kadir S. silahı kaçan kişilerin götürdüğü polis söyledi. 

Polis kaçan iki kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden göğsündeki cep saatinin kurtardığını neredeyse bilmeyen yok.
Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!AK Parti kurmayları, aday belirleme sürecine rehberlik edecek 700 sayfalık rapor hazırladı.
‘Tık’la katlet‘Tık’la katletBahçelievler’de okul arkadaşı M.E.K’yi (14) pompalı tüfekle öldüren Muhammet K.’nın (15) ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini, telefonunu satıp Facebook’taki birinden 600 TL’ye silah aldığını belirten Muhammet K., şunları söyledi:
Adana'da polis alarma geçti!Adana'da polis alarma geçti!Adana sokak ortasında rastgele ateş açan silahlı üç kişi, gece yarısı polis ekiplerini alarma geçirdi. Silahlı şahısların olduğu sokağı abluka altına alan polis, 1 kişiyi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.
İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Trump’la masada 7 gündem başlığıTrump’la masada 7 gündem başlığıYarın Paris’te gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde ‘FETÖ, PYD, Halkbank, İran, Suriye, Kaşıkçı cinayeti, PKK elebaşlarının başına ödül konulması’ ana gündem olacak.
  • Arızalı mühimmat patladı! Yaralı askerler var!09 Kasım 2018 Cuma 21:10
  • Türkiye'den sert açıklama! Resti çekti09 Kasım 2018 Cuma 16:04
  • Atilla Taş gözaltına alındı!09 Kasım 2018 Cuma 15:19
  • Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor09 Kasım 2018 Cuma 15:04
  • Ünlü doktor intihar etti09 Kasım 2018 Cuma 14:23
  • 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazınca...09 Kasım 2018 Cuma 14:12
  • Bıçak parası alan profesöre şok!09 Kasım 2018 Cuma 14:09
  • Okulda dehşet saçan polis memurundan şoke eden iddia09 Kasım 2018 Cuma 14:04
  • Saldırı oldu, Cuma namazı iptal edildi09 Kasım 2018 Cuma 11:51
  • Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı!09 Kasım 2018 Cuma 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri