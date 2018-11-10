Trabzon fark yedi!

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta açılış maçında Trabzonspor, Malatya'da şok bir yenilgi aldı. Bordo mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup oldu.



Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Erol Bulut'un öğrencileri milli araya moralli girdi. Ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkan bordo mavili ekip ise deplasmanda Malatya deplasmanında şok bir skor aldı.



İLK YARIDA 2 FARK



Karşılaşmada ilk atak Trabonspor'dan geldi. 23. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahasının sağında Pereira topla buluştu. Pereira'nın pasında ceza sahasında topu alan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti. 36. dakikada Boutaib, rakip savunmanın hatasıyla kaptığı topu Guilherme'ye verdi. Guilherme, ceza alanına girer girmez, öne çıkan kaleci Onur'un sağından topu filelere gönderdi: 1-0. 38. dakikada Guilherme sağdan ceza alanının dışından topu kale önüne doğru gönderdi. Altıpasın çaprazındaki Aleksic'in sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Evkur Yeni Malatyaspor maçta 2-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DURMADI



Malatya'da ikinci yarı golle başladı. Danijel Aleksic, 48. dakikada frikikten attıı golle skoru 3-0 yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor, Khalid Boutaib'in golüyle skoru 4-0 yaptı. Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Guilherme'nin ortasında Khalid Boutaib markajdan kurtulup altıpas içinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Evkur Yeni Malatyaspor, Guilherme'nin 64. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında farkı 5'e çıkarttı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Evkur yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi.



E. Yeni Malatyaspor: 5 - Trabzonspor: 0



Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx



E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xxx, Issam Chebake xx, Ahmed xx, Sadık xxx, Erkan xx, Mina xxx, Guilherme xxx (Rahman dk. 89 ?), Aleksic xxx, Murat xxx, Khalid xxx (Eren dk. 87 ?), Adem xxx (Pereira dk. 71 xx)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Mustafa Eskihellaç, Issiar Dia, Sulley Muniru

Teknik Direktör: Erol Bulut



Trabzonspor: Onur x, Pereira x, Toure x, Hosseini x (Hüseyin dk. 54 x), Novak xx, Onazi x, Sosa x, Olcay x, Abdulkadir x (Ekuban dk. 54 x), Rodallega xx, Nwakaeme x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Batuhan, Abdulkadir Parmak, Kucka, Ibanez, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ünal Karaman



Goller: Guilherme (dk. 36 ve 64), Danijel Aleksic (dk. 38 ve 48), Khalid Boutaib (dk. 51) (E.Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Khalid (E.Y.Malatyaspor), Rodallega (Trabzonspor)