Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İsviçre ve Fransız kanallarına daha önce verdiği bir röportaj sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi ile ilgili bir soruya nasıl ve neden öyle bir yanıt verdiğini anlattı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarkisyan, o zamanki röportajı sırasında Ermeni-Türk ilişkileriyle ilgili ayrı bir açıklama yapmadığını, bu tür açıklamaların Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan ve hükümet kanadından gelmesi gerektiğine dikkat çekti.

"ERDOĞAN KARŞIMDA OLSAYDI ONA NE SÖYLEYECEĞİMİ SORDULAR"

Sarkisyan, "Verdiğim bir röportaj sırasında gazeteci bana aniden bir soru sordu. Soru basitti ve ‘eğer şimdi karşınızda (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olsaydı neler söylerdiniz' şeklindeydi. Ben de sabah olduğu için ‘Günaydın' ve bir Ermeni gibi, ‘Konuşacak şeylerimiz var' derdim" diye yanıt verdiğini söyledi.

"BU SİYASİ BİR AÇIKLAMA DEĞİLDİ"

Bunun siyasi bir açıklama olmadığını söyleyen Sarkisyan, şu anda devlet başkanı koltuğunda oturan bir Ermeni'nin tutumu olduğunu kaydetti.

KÜSTAH SARKİSYAN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sarkisyan daha önce İsviçre'nin RTS televizyonuna verdiği röportajda Ermenistan'ın bir gün Türkiye'yi affedebileceğini, fakat bu özrün ancak Türkiye'den gelecek pişmanlık ve itiraf açıklamasının ardından gelebileceğini aktarmıştı.

Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi halinde kendisine ilk olarak şunları söyleyeceğini anlatmıştı:

"Günaydın sayın Cumhurbaşkanı. İstişare etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanısın, ben de Ermenistan'ın. Atalarım, ailem Bitlis, Van ve Erzurumlu. Neden kendi geçmişlerimiz hakkında konuşmuyoruz? Gelecek ve halklarımız hakkında konuşmalıyız. Hristiyanlık, affetmeyi öğretir."