10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:38Öğle 12:54İkindi 15:33Akşam 17:58Yatsı 19:20
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

‘Tık’la katlet

»
‘Tık’la katlet
Bahçelievler’de okul arkadaşı M.E.K’yi (14) pompalı tüfekle öldüren Muhammet K.’nın (15) ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini, telefonunu satıp Facebook’taki birinden 600 TL’ye silah aldığını belirten Muhammet K., şunları söyledi:
‘Tık’la katlet ‘Tık’la katlet ‘Tık’la katlet

‘ÇETE GİBİYDİLER’

“Bundan bir hafta önce M. ile çevresindekiler okuldaki herkese yaptığı gibi bana da sataştı. M. ve arkadaşları adeta çete gibiydi. 10-15 kişi, biriyle uğraşıyor ve en küçük bir tartışmada toplanıp onu hırpalıyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce aynısını bana da yaptılar. Önce M.’nin adını bilmediğim bir arkadaşı bana okul bahçesindeyken omuz attı. Daha sonra da M. gelip omuz attıktan sonra ‘Ne bakıyorsun lan’ dedi. Sonra beni orada yaklaşık on kişi darp ettiler. Maktul de bana vuranlar arasındaydı. Bana tokat attı. Bizi hocalar ayırdı. Doktordan rapor aldım. Muayene oldum. Bu tür olaylar her an olabilir diye silah aldım.

YARALAMAK İSTEDİM

Facebook’tan bir şahsa ulaşıp 600 TL’ye anlaştık. Telefonumu 1000 TL’ye sattım. Salı günü Bağcılar Kestane Parkı’na giderek parayı elden teslim edip bu şahıstan tüfeği aldım. Ben bu şahsa Facebook’tan pompalı satışı diye bulmuş olduğum bir grup vasıtasıyla ulaştım.
Tüfeği eve götürüp battaniyelerin arasına sakladım. Bu tüfeği alırken maktulü yaralamak veya öldürmek gibi bir düşünceyle almadım. Olay günü okul dağılıp arkadaşım Fikret’le birlikte eve giderken maktulü gördüm. Ben o gün okula gitmemiştim. Okulun önüne öylesine gitmiştim. Yanımdaki tüfeği de öylesine götürmüştüm.

TÜFEĞİ DENİZE ATTIM

Okul dağıldığında tesadüfen maktulü gördüm. Amacım onu yaralamaktı. Bir anda karar vererek tahminen aramızda 20-30 metre mesafe varken bacağına doğru bir el ateş ettim. Sonra yanına yaklaşıp yere doğru iki el ateş ettim. Birden ateş aldı göğsüne geldi. Sonra da olay yerinden kaçarak uzaklaştım. Taksiye bindim. Tüfeği saklamıştım, taksici görmedi. Yeşilköy’e gidip denize attım. Pişmanım.”
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği Muhammet K.’yı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden göğsündeki cep saatinin kurtardığını neredeyse bilmeyen yok.
Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!AK Parti kurmayları, aday belirleme sürecine rehberlik edecek 700 sayfalık rapor hazırladı.
‘Tık’la katlet‘Tık’la katletBahçelievler’de okul arkadaşı M.E.K’yi (14) pompalı tüfekle öldüren Muhammet K.’nın (15) ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini, telefonunu satıp Facebook’taki birinden 600 TL’ye silah aldığını belirten Muhammet K., şunları söyledi:
Adana'da polis alarma geçti!Adana'da polis alarma geçti!Adana sokak ortasında rastgele ateş açan silahlı üç kişi, gece yarısı polis ekiplerini alarma geçirdi. Silahlı şahısların olduğu sokağı abluka altına alan polis, 1 kişiyi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.
İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Trump’la masada 7 gündem başlığıTrump’la masada 7 gündem başlığıYarın Paris’te gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde ‘FETÖ, PYD, Halkbank, İran, Suriye, Kaşıkçı cinayeti, PKK elebaşlarının başına ödül konulması’ ana gündem olacak.
  • Arızalı mühimmat patladı! Yaralı askerler var!09 Kasım 2018 Cuma 21:10
  • Türkiye'den sert açıklama! Resti çekti09 Kasım 2018 Cuma 16:04
  • Atilla Taş gözaltına alındı!09 Kasım 2018 Cuma 15:19
  • Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor09 Kasım 2018 Cuma 15:04
  • Ünlü doktor intihar etti09 Kasım 2018 Cuma 14:23
  • 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazınca...09 Kasım 2018 Cuma 14:12
  • Bıçak parası alan profesöre şok!09 Kasım 2018 Cuma 14:09
  • Okulda dehşet saçan polis memurundan şoke eden iddia09 Kasım 2018 Cuma 14:04
  • Saldırı oldu, Cuma namazı iptal edildi09 Kasım 2018 Cuma 11:51
  • Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı!09 Kasım 2018 Cuma 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri