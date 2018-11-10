10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:38Öğle 12:54İkindi 15:33Akşam 17:58Yatsı 19:20
    • 18°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!

»
Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!
AK Parti kurmayları, aday belirleme sürecine rehberlik edecek 700 sayfalık rapor hazırladı.
Erdoğan'a 700 sayfalık rapor! Erdoğan'a 700 sayfalık rapor! Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!

AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından, teşkilatla yapılan görüşmeler, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak yapılan değerlendirmeler, STK’lar ile yapılan toplantıların sonuçları doğrultusunda 81 ilin fotoğrafı çekildi. Yapılan saha analizleri genel merkezde toplanarak 700 sayfalık bir rapor haline getirilip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu.


VATANDAŞ NE İSTİYOR?

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, raporda vatandaşın beklentileri, mevcut başkanların durumu, alternatif adaylar ile seçim sonuçlarının tahlilleri yer aldı. Yapılan saha değerlendirmelerinde vatandaşların yeni söylem, yeni proje ve yeni yüzler görmek istediği ifade edildi. Vatandaşların başarısız buldukları isimler yerine toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek isimleri aday olarak görmek istedikleri de raporda yer aldı. Heyecan dalgası oluşturacak aday istediklerini belirten vatandaşın talepleri arasında özellikle yerel aday dikkati çekiyor.

PROJELER VE VERİLEN SÖZLER

Raporda, vatandaşların belediye başkalarında aradıkları özellikleri, vatandaşı önemsemesi, gönlü açık olması, vatandaş ile diyalog halinde olması, çalışkan ve güvenilir olmasının da yer aldığı belirtildi.

Hazırlanan raporda, AK Partili belediye başkanlarının projeleri de değerlendirildi. Vatandaşa verilen sözlerin hangi oranda yerine getirildiği, hangi projelerin tamamlanamadığı, hangi projelerin vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandığı, hangilerine tepki gösterildiğine yönelik değerlendirmeler de yer aldı.

İSİM ÖNERİLERİ DE VAR

Mevcut belediye başkanlarına yönelik halkın değerlendirmelerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin değerlendirmeleri de raporda kendine yer buldu. Saha araştırmaları kapsamında esnaf, çiftçi, şoför, işçi ve işveren temsilcilerinin kent yönetimi ile ilgili değerlendirmeleri de toplandı. Saha analizleri kapsamında STK’lara ve vatandaşlara 'kimi aday görmek istiyorsunuz?' sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtlar da raporda yer aldı. Teşkilat ile vatandaşların başkan olarak görmek istediği isimler arasında uyum olduğu görülürken, alternatif isim önerileri de toplandı. Erdoğan’a sunulan raporda en az 2 en fazla 5 isim yazıldığı bildirildi.

KADIN VE GENÇ VURGUSU

Yapılan saha çalışmalarında vatandaşların genç isimlere ve kadın adayların belediye yönetimleri içerisinde yer alması isteği de dikkati çekti. Belediye başkanlığı için gençlerin veya kadınların aday gösterilmese dahi belediye başkanlığı veya belediye meclisinde bu isimlere yer verilmesi gerektiği vurgulandı.

KAYNAK: YENİŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden göğsündeki cep saatinin kurtardığını neredeyse bilmeyen yok.
Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!AK Parti kurmayları, aday belirleme sürecine rehberlik edecek 700 sayfalık rapor hazırladı.
‘Tık’la katlet‘Tık’la katletBahçelievler’de okul arkadaşı M.E.K’yi (14) pompalı tüfekle öldüren Muhammet K.’nın (15) ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini, telefonunu satıp Facebook’taki birinden 600 TL’ye silah aldığını belirten Muhammet K., şunları söyledi:
Adana'da polis alarma geçti!Adana'da polis alarma geçti!Adana sokak ortasında rastgele ateş açan silahlı üç kişi, gece yarısı polis ekiplerini alarma geçirdi. Silahlı şahısların olduğu sokağı abluka altına alan polis, 1 kişiyi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.
İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. Yaralanan polis memuru ameliyata alınırken, olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Trump’la masada 7 gündem başlığıTrump’la masada 7 gündem başlığıYarın Paris’te gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Trump görüşmesinde ‘FETÖ, PYD, Halkbank, İran, Suriye, Kaşıkçı cinayeti, PKK elebaşlarının başına ödül konulması’ ana gündem olacak.
  • Arızalı mühimmat patladı! Yaralı askerler var!09 Kasım 2018 Cuma 21:10
  • Türkiye'den sert açıklama! Resti çekti09 Kasım 2018 Cuma 16:04
  • Atilla Taş gözaltına alındı!09 Kasım 2018 Cuma 15:19
  • Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor09 Kasım 2018 Cuma 15:04
  • Ünlü doktor intihar etti09 Kasım 2018 Cuma 14:23
  • 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazınca...09 Kasım 2018 Cuma 14:12
  • Bıçak parası alan profesöre şok!09 Kasım 2018 Cuma 14:09
  • Okulda dehşet saçan polis memurundan şoke eden iddia09 Kasım 2018 Cuma 14:04
  • Saldırı oldu, Cuma namazı iptal edildi09 Kasım 2018 Cuma 11:51
  • Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı!09 Kasım 2018 Cuma 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri