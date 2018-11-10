10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:11Güneş 07:38Öğle 12:54İkindi 15:33Akşam 17:58Yatsı 19:20
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

10 Kasım'da kana bulayacaklardı!

»
10 Kasım'da kana bulayacaklardı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarıyla işbirliği içerisinde olup İstanbul'da bombalı ve silahlı saldırı planladıkları tespit edilen 9 şahsın yakalandığını açıkladı.
10 Kasım'da kana bulayacaklardı! 10 Kasım'da kana bulayacaklardı! 10 Kasım'da kana bulayacaklardı!

(Ayrıntılar Geliyor...)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
10 Kasım'da kana bulayacaklardı!10 Kasım'da kana bulayacaklardı!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarıyla işbirliği içerisinde olup İstanbul'da bombalı ve silahlı saldırı planladıkları tespit edilen 9 şahsın yakalandığını açıkladı.
BM önce namazı engelledi, sonra özür diledi!BM önce namazı engelledi, sonra özür diledi!Kıbrıslı Türklerin ara bölgedeki Denya köyünde kılmak istedikleri cuma namazına izin vermeyen BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nü notayla protesto edildi.
Hainlerin inlerinden bakın neler çıktı!Hainlerin inlerinden bakın neler çıktı!Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, güvenlik güçleri tarafından tespit edilen teröristlerin kullandığı biri 5 odalı 7 sığınak ile bir mağara tahrip edildi.
Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Atatürk'ün hayatını kurtaran saat nerede?Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale savaşları sırasında şarapnel parçasıyla yaralandığında, kendisini ölümden göğsündeki cep saatinin kurtardığını neredeyse bilmeyen yok.
Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!Erdoğan'a 700 sayfalık rapor!AK Parti kurmayları, aday belirleme sürecine rehberlik edecek 700 sayfalık rapor hazırladı.
‘Tık’la katlet‘Tık’la katletBahçelievler’de okul arkadaşı M.E.K’yi (14) pompalı tüfekle öldüren Muhammet K.’nın (15) ifadesi ortaya çıktı. Darp edildiğini, telefonunu satıp Facebook’taki birinden 600 TL’ye silah aldığını belirten Muhammet K., şunları söyledi:
  • Adana'da polis alarma geçti!10 Kasım 2018 Cumartesi 08:21
  • İstanbul'da çatışma: Biri polis 3 yaralı!10 Kasım 2018 Cumartesi 08:13
  • Trump’la masada 7 gündem başlığı10 Kasım 2018 Cumartesi 08:10
  • Arızalı mühimmat patladı! Yaralı askerler var!09 Kasım 2018 Cuma 21:10
  • Türkiye'den sert açıklama! Resti çekti09 Kasım 2018 Cuma 16:04
  • Atilla Taş gözaltına alındı!09 Kasım 2018 Cuma 15:19
  • Türkiye bunu bekliyordu! İmzalar atılıyor09 Kasım 2018 Cuma 15:04
  • Ünlü doktor intihar etti09 Kasım 2018 Cuma 14:23
  • 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazınca...09 Kasım 2018 Cuma 14:12
  • Bıçak parası alan profesöre şok!09 Kasım 2018 Cuma 14:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri