Müthiş maçta kazanan Fenerbahçe

Basketbol THY Avrupa Ligi 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımını 74-72 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe 5. galibiyetini aldı. Baskonia ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini Baskonia 20-18 önde tamamlarken, takımlar soyunma odasına 33-33 eşitlikle gitti.
Baskonia, son çeyreğe 7 sayılık avantajla (55-48) girmesine rağmen Fenerbahçe, çekişmeli geçen karşılaşmayı son 36 saniyede serbest atış çizgisinden bulduğu kritik basketlerle 74-72 kazandı.
Karşılaşmada Fenerbahçe adına 16 sayı kaydeden Luigi Datome ile 15 sayı atan Joffrey Lauvergne, galibiyette önemli rol oynadı.