Başkan sinyali verdi: Çok yakında geliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ü anma programında konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkemizi paylaşma girişimlerine şahit olduk. Ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmekten kurtaramadık. Önce şehir şehir ardından topyekun bir kurtuluş mücadelesi başlattık.

Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yeniden yer aldık.

'BİZE YALAN BİR TARİH ÖĞRETİLDİ'



Bugünkü gençler tek parti dönemlerini ancak tarih kitaplarından, gazete ve dergi sayfalarından görmek şansına sahipler. Çünkü bize yalan bir tarih öğretildi. Türkiye ikinci dünya savaşına girmemiştir ama savaşın tüm yükünü sefaletini yaşamıştır.



Ülkemizi yönetenler milletimizi sadece maddi bir yükün altında ezmekle kalmamış değerlerinin üzerinde kurduğu baskıyla da ezmiştir.



Ülkemizde belirli bir kesim tek partili dönemden çok partili hayata CHP yönetiminin iradesiyle geçtiğimizi iddia ederler oysa bu geçiş mecburi bir geçiştir.

Çok partili hayta geçişten hemen sonra yapılan açık oy gizli tasnif… ki sayıyı da ona göre kendileri belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP anlayışının yönetim anlayışı ile ilgili bir fikir vermeye yeter.

'TÜRKÇE EZAN' TEPKİSİ!



Yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti bu dönemin ardından ezici bir çoğunlukla yönetimi ele geçirmiştir.

Türkçe ezanın 18 yıl kamuoyu önünde savrulabiliyor olması bu husumetin bir işaretidir. Ezanın arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dendiği zaman onu sadece biz anlarız. Ama Arapça olduğu zaman bunun evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmak anlamındadır.



Aşık Veysel’i kılığı kıyafeti nedeniyle Ankara’ya almadılar. Aşık Veysel saf bir Anadolu insanı oradaki kıyafetiyle Ankara geldi. Beğenmediler, almak istemediler Ankara’ya…

Zaten demokrasinin güzelliği burada değil mi, ayırt etmek ayrıştırmak yok. Bu kesim halkın sandığa yansıttığı zihniyeti gösterir.

2023 hedeflerimiz sadece ekonomide değil demokraside de devam ediyor. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin özgürlüklerin ve refah arayışının olduğuna inanıyor biz de bu istikamette çalışıyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'si bu tür tartışmaları tümüyle geride bırakacaktır.



Bunun için insani yardımlarda dünyanın bir numarası milli gelire göre biziz. Bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diyorsanız. Sınır boyunca sınırlarımızda terör koridorları oluşturarak bu mücadelemize engel olmaya çalışıyorlar.

OPERASYON SİNYALİ



Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. İşte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından İdlib'de güvenliği sağlama yolunda adımlar attık. Fırat'ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesinde inim inim inlediğinin farkındayız. İnşallah çok yakında buradaki kardeşlerimizi de kurtaracağız. Deşifre olmuş oyun başarısızlığa mahkumdur. Biz bu oyunu çözdük. Bize kurulan tuzakların sahiplerinin başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz.

Bize göre Atatürk'ü anmak da anlamak da ancak böyle olur, lafla değil. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal'i yad ediyorum. Muassır medeniyetler seviyesine çıkmak lafla olmaz, İstanbul Havalimanı gibi eserler yapmakla olur. Köprüler, metrolar yapmakla olur. Göreve geldik, yüzde 20'yi savunma sanayindeki eserlerimiz, bunu yüzde 60'a çıkardık. İşte böyle olur. Batı'nın kapısında sıraya girerek muassır medeniyetler seviyesine çıkamayız. Hem inşa edeceğiz hem ihya edeceğiz. Çok daha fazla gayret edeceğiz. Gelecek hep birlikte bizim olacak. Bu toprakları bizlere vatan haline getirmek için bin yıldır canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.