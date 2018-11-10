Başkan Erdoğan Atatürk'ü Anma Programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'deki mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. 20 asker ise yaralandı
10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!
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