10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!

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Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!
Başkan Erdoğan Hakkari'deki mühimmat patlaması sonrası 4 askerin şehit olduğunu 20 askerin de yaralandığını açıkladı.
Erdoğan acı bilançoyu açıkladı! Erdoğan acı bilançoyu açıkladı! Erdoğan acı bilançoyu açıkladı!

Başkan Erdoğan Atatürk'ü Anma Programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'deki mühimmat patlamasında 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. 20 asker ise yaralandı

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