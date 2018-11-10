10 Kasım 2018 Cumartesi21 Safer 1440
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Erdoğan acı haberi duyurdu!

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Erdoğan acı haberi duyurdu!
Başkan Erdoğan, Hakkari'deki mühimmat patlaması sonrası 7 askerin şehit olduğunu 25 askerin de yaralandığını açıkladı.
Erdoğan acı haberi duyurdu! Erdoğan acı haberi duyurdu! Erdoğan acı haberi duyurdu!

Başkan Erdoğan Fransa ziyareti önce havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hakkari'deki patlamada şehit sayısının 7'ye yaralı sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.

 Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"İnsani yardımlarda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Milli gelire göre dünyanın 1 numarası biziz. Peki bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diye sorarsınız, sınırlarımız içerisinde terör örgütleri vasıtasıyla bombalar patlatılarak cevap veriliyor. Bugün Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 7 evladımız şehit oldu, 25 evladımız ise yaralandı."

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