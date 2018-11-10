Erdoğan acı haberi duyurdu!

Başkan Erdoğan Fransa ziyareti önce havalimanında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Hakkari'deki patlamada şehit sayısının 7'ye yaralı sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"İnsani yardımlarda dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Milli gelire göre dünyanın 1 numarası biziz. Peki bizim bu çabamıza nasıl karşılık veriliyor diye sorarsınız, sınırlarımız içerisinde terör örgütleri vasıtasıyla bombalar patlatılarak cevap veriliyor. Bugün Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 7 evladımız şehit oldu, 25 evladımız ise yaralandı."