Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji İstanbul için öğleden sonra son dakika yağmur uyarısı verdi.



GİRİŞ 10.11.2018 11:06 GÜNCELLEME 10.11.2018 11:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla ile Antalya'nın Kaş, Kale ve Finike ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kaş, Kale ve Finike ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

