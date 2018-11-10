Başakşehir zirveyi bırakmıyor! Rize dibi gördü

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçta Başakşehir'in gollerini 52. dakikada Manuel Da Costa ve 64. dakikada Riad Bajic atarken Rizespor'un tek sayısını 79. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
Lider Başakşehir ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı, galibiyet serisi ise 4 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 27'ye çıkardı ve milli takım arasına liderliğini pekiştirerek girdi. Rizespor ise 8 puanla son sırada kaldı.
Milli takım arasından sonra Başakşehir Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise Sivasspor'a konuk olacak.