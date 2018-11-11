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Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı'

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Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı'
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.
Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı' Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı' Kayserispor'dan tepki! 'Galatasaray'a yakışmadı'

Erol Bedir, Galatasaraylı oyuncuların özellikle 1-0 sonrasında çok zaman geçirdiklerini söyledi.

İşte Erol Bedir'in maç sonundaki açıklamaları...

 ''Galatasaray yorgunsa dinlenme yeri saha değil. Maç 45 dakika yerde geçti. Büyük takım oyuncusu yerden kalkmadı. Muslera'nın sakatlığı 10 dakika sürdü. Galatasaray öne geçtikten sonra örnek olması gereken gibi oynamadı. Hakem de buna izin verdi. Yakışmadı Galatasaray'a. Buna rağmen 1-0'dan sonra yakalayıp Galatasaray'ı geçmemiz gerekirken ikinci golü yedik.''

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