Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: "İsrail makamları, Doğu Kudüsteki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz."
11 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki
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