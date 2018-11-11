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İtiraf gibi yalanlama!

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İtiraf gibi yalanlama!
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarına ödül konması, ABD’nin 'terörist değil' dediği PYD’yi rahatsız etti. PYD’nin omurgasını oluşturduğu SDG’den yapılan açıklama PYD ile PKK işbirliğinin itiraf edildi.
İtiraf gibi yalanlama! İtiraf gibi yalanlama! İtiraf gibi yalanlama!

ABD, PKK’yı terör örgütü olarak sayıp ela başları için ödül koyarken onun uzantısı olan ve PYD’yi terör örgütü olarak saymadı. ABD’ye itiraz, kendisi ile birlikte Suriye’de iş tutan terör örgütü PYD’den geldi.  PYD yaptığı açıklama ile Suriye’de PKK ile birlikte hareket ettiklerini itiraf etti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 3 üst düzey PKK yöneticisi Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın yerini ihbar edenlere ödül vereceği açıklanmıştı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD ile ilgili olarak ise ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey “onları terör örgütü olarak görmüyoruz açıklaması” yapmıştı. 

 

ÇATIŞMALARA KATILDILAR

Terör örgütünün çatısını oluşturduğu SDG’den yapılan açıklamada Ayn el Arab bölgesinin DEAŞ terör örgütünden alınması döneminde, PKK militanların çatışmalarda yer aldığına dikkat çekilerek, PKK’nın terör ile mücadele ettiği iddia edildi. 

 

ÖDÜL AÇIKLAMASINI ÇELİŞKİLİ BULMUŞLAR!

Terör örgütü tarafından yapılan açıklama ABD’nin almış olduğu ödül kararı ise “çelişki olarak” nitelendirdi Türkiye iki terör örgütünün birlikte hareket ettiği defalarca ABD’li muhataplarını iletmişti. Başkan Erdoğan başta olmak üzere ABD’li yetkilerle yapılan tüm görüşmelerde örgütlerin organik bağı ortaya konmuştu.

SDG, DEAŞ'la yapılan sözde mücadelede Kandil'den gelen PKK'lılarla birlikte savaştıklarını açıkladı.

Akşam

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