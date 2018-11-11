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Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu belgeyi 12 ay içinde almayan kişiler, bu meslek gruplarında çalıştırılamayacak.
Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi
Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu  Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup çalışanlar için  Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemeyi ve  yayımını sağlamayı amaçlıyor.

BUGÜNDEN İTİBAREN...

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı  yayımlanan ve tebliğin ekinde de yer alan farklı seviyelerdeki 29 meslek grubunda  Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra  çalıştırılamayacak.

 

"Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi almış olanlar, Milli  Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okulları ile üniversitelerin  mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında  veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için  bu belge şartı aranmayacak.

PARA CEZASI KESİLECEK

Buna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacak. Bu tebliğ  hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için  500 lira idari para cezası kesilecek.

Farklı seviyelerde belge zorunluluğu getirilen meslek gruplarından  bazıları, elektrik pano montajcısı, frezeci, inşaat işçisi, köprülü vinç  operatörü, liman kuru yük operasyon elemanı, orman üretim işçisi, otomasyon  sistemleri montajcısı, otomotiv elektrikçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı,  tornacı ve boyama operatörü olarak belirlendi.

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