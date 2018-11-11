11 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:39Öğle 12:54İkindi 15:32Akşam 17:57Yatsı 19:19
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!

»
ABD Başkanı Donald Trump havanın yağmurlu olmasını gerekçe göstererek 1. Dünya Savaşı’nda ölen ABD askerler için Fransa’daki ABD mezarlığında düzenlenen törene katılmadı.
Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!
Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor! Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor! Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!

Beyaz Saray, havanın yağmurlu olmasını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın 1. Dünya Savaşı’nda ölen ABD askerler için Fransa’daki ABD mezarlığında düzenlenen törene katılmadığını duyurdu.

"ACINASI KİFAYETSİZ TRUMP YAĞMURA BİLE KARŞI KOYAMIYOR"

Trump’ın bu davranışı sosyal medyada ağır eleştirilere yol açtı. ABD Başkanı’nın bu davranışını bazı kullanıcılar ‘Haysiyetsizlik’ olarak değerlendirdi. Trump’ın ABD gibi mükemmel bir ülkeyi temsil edemediğini belirten Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Nicholas Soames yaşanan olayı eleştirerek, “Onlar düşmanları ile yüz yüze çarpışarak öldüler. Acınası kifayetsiz Donald Trump ise yaşamını yitirenlere saygısını göstermek için hava durumuna bile karşı koyamıyor” ifadelerini kullandı.

 

ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebi ile hazırlanan anma programına katılmak üzere Fransa’ya gelmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!ABD Başkanı Donald Trump havanın yağmurlu olmasını gerekçe göstererek 1. Dünya Savaşı’nda ölen ABD askerler için Fransa’daki ABD mezarlığında düzenlenen törene katılmadı.
Ekonomi zirvesinden dolar mesajıEkonomi zirvesinden dolar mesajıMacaristan Başbakanı Viktor Orban, Çin'in uzun dönemde dünya ekonomisinde karar verici bir ülke olacağını belirterek, “Doların dünya ekonomisinde tekelini kaybetmesine hazırlanmak gerekiyor” dedi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklamasıErmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklamasıErmenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İsviçre ve Fransız kanallarına daha önce verdiği bir röportaj sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi ile ilgili bir soruya nasıl ve neden öyle bir yanıt verdiğini anlattı.
Trump durdurulamıyor!Trump durdurulamıyor!ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u yıl bitmeden görevden alacağı iddia edildi.
NASA'dan hafta sonu için uyarıNASA'dan hafta sonu için uyarıNASA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 tane asteroit hafta sonu Dünya’yı teğet geçecek
Yeni kriz patladı! Rusya resmen açıkladıYeni kriz patladı! Rusya resmen açıkladıAvusturya, on yıllardır Rusya adına ajanlık yapan bir albayı yakaladı. Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretini iptal eden Viyana yönetimi, Rusya'dan açıklama istedi.
  • Yunanistan'dan Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklama09 Kasım 2018 Cuma 09:00
  • İspanya Başbakanı'na suikast girişimi08 Kasım 2018 Perşembe 14:41
  • ABD'de silahlı saldırı!08 Kasım 2018 Perşembe 14:29
  • Suudi Arabistan'ın bir gazeteciyi daha öldürdüğü öne sürüldü08 Kasım 2018 Perşembe 10:04
  • 'Petrol fiyatlarını ben düşürdüm'08 Kasım 2018 Perşembe 09:33
  • İsrail hayranı çıktılar!08 Kasım 2018 Perşembe 09:32
  • Suudi Arabistan'dan 4,3 milyar dolarlık girişim08 Kasım 2018 Perşembe 06:54
  • Trump çılgına döndü: Sen berbat birisin08 Kasım 2018 Perşembe 06:51
  • Kaplan takımı detayı... Cinayet ilk değilmiş!08 Kasım 2018 Perşembe 06:47
  • ABD'den Sudan açıklaması08 Kasım 2018 Perşembe 06:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri