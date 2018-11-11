11 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:12Güneş 07:39Öğle 12:54İkindi 15:32Akşam 17:57Yatsı 19:19
    • 16°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,028 -1.31
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor

»
ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında TSK ile birlikte hareket eden Milli Ordu bileşenleri Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD ile savaşmak için Başkan Erdoğan’dan işaret bekliyor.
ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'ndan sonra Fırat'ın doğusunu işaret etmesinin ardından bölgede büyük bir askeri hareketlilik başladı. Bölgede tansiyonun yükselmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye askeri yığınak yapmaya başlarken PYD/PKK terör hedefleri de topçu ateşiyle vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Ülkemizin güneyinde, ister Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz" diyerek Türkiye'nin kararlı duruşunu ortaya koydu. Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi için uluslararası diplomatik çabalar devam ederken Türkiye askeri anlamda da hazırlıklarına başladı. Fırat'ın doğusunda sular ısınırken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında TSK ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nda (ÖSO) da savaş hazırlığı başladı. 6 bin Suriyeli savaşçıyı bünyesinde barındıran Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı bölgesinde binlerce savaşçının katılımıyla bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük savaş tatbikatını yaptı. TSK'nın desteğiyle zorlu bir eğitim sürecinden geçip her türlü arazi şartında göreve hazır hâle gelen savaşçılar ise PKK ile savaşmak üzere cepheye gitmek için gün sayıyor.


"MÜJDELİ HABERİ BEKLİYORUZ"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Suriye'nin kuzeybatısını teröristlerden temizleyen TSK destekli ÖSO gözünü Fırat'ın doğusuna dikti. Geçen yıl sonu çeşitli grupların bir araya gelmesi sonrası ÖSO yerine 'Milli Ordu' ismini kullanmaya başlayan yapı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi. Suriye'yi terörist gruplardan temizlemeye kararlı olduklarını belirten Milli Ordu bileşenlerinden Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "DEAŞ'a karşı yürüttüğümüz Fırat Kalkanı ve PYD/PKK'lı teröristlere karşı Afrin'de yürüttüğümüz Zeytin Dalı harekâtları bizim için çok büyük başarılar oldu. İki büyük savaştan başarıyla çıkan ÖSO, Türkiye'nin de desteğiyle daha modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer alıyor. Şimdi sırada Fırat'ın doğusu var. Olası operasyon öncesi büyük tatbikatlar ve eğitimler yaparak savaşçılarımızı büyük savaşa hazırlıyoruz. Biz Suriye'de bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz. Savaşa hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haberi bekliyoruz " diye konuştu.

İDLİBLİLER TÜRKÇE ÖĞRENMEK İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Türkıye'nın girişimiyle İdlib'de ateşkesin korunması için sağlanan Soçi mutabakatının ardından kentte eğitim faaliyetleri hız kazandı. Soçi mutabakatının getirdiği güven ortamında, İdlib'in Serakib ilçesinde, Türkiye'de kısa süreli ikamet eden gönüllü Suriyeli öğretmenler, öğrendikleri Türkçe'yi 5 ila 8. sınıf öğrencilerine öğretiyor. "Çocukların Hayali" isimli okulda ilk etapta 80 çocuk Türkçe öğrenmeye başladı. Tanışma diyaloglarını öğrenen çocuklar, dil bilgilerini ilerletmek için Türkçe kitapları ve eğitim materyalleri desteği bekliyor. Türkçe eğitimi alan çocuklardan 6. sınıf öğrencisi Halit Dakkak, Türkçe'nin ülkenin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlerdeki bütün okullarda okutulmasını istediğini söyledi. 7. sınıf öğrencisi Huda Süleyman da "Türkçe dilinin öğrenilmesi ve kolay şeklide algılanması için eksiklerimiz vardır. İlgili makamlardan destek bekliyoruz" dedi.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?CHP’li Öztürk Yılmaz’ın Musul Başkonsolosu’yken ABD’nin Kuzey Irak’taki askeri üs alanı içinde bulunan Ishık Üniversitesi’nde FETÖ’cülerle bir araya gelen Yılmaz’ın, 15 Temmuz’dan 3 ay önce de CIA ve İsrail ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyorÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyorFırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında TSK ile birlikte hareket eden Milli Ordu bileşenleri Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD ile savaşmak için Başkan Erdoğan’dan işaret bekliyor.
Lise öğrencisi vahşice öldürüldüLise öğrencisi vahşice öldürüldüKahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi başı kayayla ezilerek öldürüldü. Cinayetin ardından soruşturma açan polis, 17 yaşındaki katil zanlısını yakaladı.
Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiYeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiMesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu belgeyi 12 ay içinde almayan kişiler, bu meslek gruplarında çalıştırılamayacak.
ABD Büyükelçiliği'nden mühimmat patlaması mesajıABD Büyükelçiliği'nden mühimmat patlaması mesajıABD Büyükelçiliği Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgii mesaj yayınladı!
Ceset nerede?Ceset nerede?Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin akıbeti hâlâ tartışılırken, cesedin taşındığı değerlendirilen valizlerin başkonsolosluk konutundan bir daha çıkarılmadığı belirlendi.
  • İtiraf gibi yalanlama!11 Kasım 2018 Pazar 09:31
  • Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki11 Kasım 2018 Pazar 09:29
  • Erdoğan'dan çok sert 'S.Arabistan' açıklaması!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:42
  • Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar!10 Kasım 2018 Cumartesi 14:00
  • Mahkeme kararını verdi! O maaşlar kesilemeyecek...10 Kasım 2018 Cumartesi 13:00
  • Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!10 Kasım 2018 Cumartesi 12:27
  • Başkan sinyali verdi: Çok yakında geliyor...10 Kasım 2018 Cumartesi 12:24
  • Erdoğan acı haberi duyurdu!10 Kasım 2018 Cumartesi 11:54
  • 10 Kasım'da kana bulayacaklardı!10 Kasım 2018 Cumartesi 10:35
  • BM önce namazı engelledi, sonra özür diledi!10 Kasım 2018 Cumartesi 10:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri