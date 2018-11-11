11 Kasım 2018 Pazar21 Safer 1440
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Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

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Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı.
Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı.

 

Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

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