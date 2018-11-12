12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:13Güneş 07:41Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:56Yatsı 19:18
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 92.839 -0.71
  • Altın: 212,916 0.42
  • Dolar: 5,4915 0.48
  • Euro: 6,2205 -0.39

Türkiye'nin konuştuğu taksici yakalandı

»
Şişli’de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz eden ve dolandırmaya çalışan taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.
Türkiye'nin konuştuğu taksici yakalandı
Türkiye'nin konuştuğu taksici yakalandı Türkiye'nin konuştuğu taksici yakalandı Türkiye'nin konuştuğu taksici yakalandı

Ehliyetine önceden el konulduğu öğrenilen ve 3 bin 508 lira para kesilen taksicinin kullandığı araç, çalışma belgesi belediye tarafından iptal edildiği için trafikten süresiz olarak men edildi.

İstanbul Şişli’de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz Çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldığı iddia edildi.

Ehliyetine önceden el konulmuş

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, taksinin plakasından araç sahibini belirledi. Sahibine ulaşan polis, taksicinin Birol T. (32) olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından taksici, taksiyle yakalanarak şubeye götürüldü.



Taksi men edildi, 3 bin 508 lira para cezası kesildi

Şubede işlemleri yapılan Birol T.’nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için el konulduğu öğrenildi. Bunun üzerine olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye “Çalışma ruhsatının bulunmaması”, “sürücü belgesi alınmışken araç kullanmak” ve “taksimetre kullanmamak” suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası kesildi.

“Yanlış anlaşılmadan ibaret”

İşlemleri tamamlanan Birol T. adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Şubede çıkışta gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna Birol T., “Ağabey herhangi bir şey yapmadım, taciz de etmedim, sıkıntı da yok. Yanlış anlaşılmadan ibaret” dedi.

TAKSİCİNİN DOLANDIRMAYA ÇALIŞTIĞI KADIN KONUŞTU

Şişli’de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda kendisini dolandırılmaya çalışan taksiciyi kayıt alan Tayland uyruklu turist kadın Niorn S., “Onu hatırladım, onunla bir kez daha yolculuk yapmıştım. O, ‘80 lira dedi’ ben ise ‘hayır’ dedim. Ben sana maksimum ‘30 lira verebilirim’ dedim. Benim vücuduma dokundu” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu: Kar geliyorMeteoroloji duyurdu: Kar geliyorKasım ayı kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor. Yeni haftada ise hafta boyunca soğuk hava kendisini gösterecek. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.
Türkiye'nin konuştuğu taksici yakalandıTürkiye'nin konuştuğu taksici yakalandıŞişli’de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz eden ve dolandırmaya çalışan taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.
Şırnak'ta hain tuzak!Şırnak'ta hain tuzak!Şırnak’ın Gabar Dağı Görmeç Kırsalı bölgesinde güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyeti yürüttüğü sırada yola önceden döşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Diyanet 6 bin 100 personel alacakDiyanet 6 bin 100 personel alacakDiyanet İşleri Başkanlığı, 2019'da 200'ü kadrolu, 5 bin 900'ü sözleşmeli olmak üzere 6 bin 100 personel alacak.
Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdiHayati Yazıcı trafik kazası geçirdiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı.
CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?CHP’li Öztürk Yılmaz’ın Musul Başkonsolosu’yken ABD’nin Kuzey Irak’taki askeri üs alanı içinde bulunan Ishık Üniversitesi’nde FETÖ’cülerle bir araya gelen Yılmaz’ın, 15 Temmuz’dan 3 ay önce de CIA ve İsrail ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
  • ÖSO Fırat’ın doğusu için hazırlanıyor11 Kasım 2018 Pazar 09:44
  • Lise öğrencisi vahşice öldürüldü11 Kasım 2018 Pazar 09:41
  • Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi11 Kasım 2018 Pazar 09:37
  • ABD Büyükelçiliği'nden mühimmat patlaması mesajı11 Kasım 2018 Pazar 09:33
  • Ceset nerede?11 Kasım 2018 Pazar 09:32
  • İtiraf gibi yalanlama!11 Kasım 2018 Pazar 09:31
  • Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki11 Kasım 2018 Pazar 09:29
  • Erdoğan'dan çok sert 'S.Arabistan' açıklaması!10 Kasım 2018 Cumartesi 20:42
  • Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar!10 Kasım 2018 Cumartesi 14:00
  • Mahkeme kararını verdi! O maaşlar kesilemeyecek...10 Kasım 2018 Cumartesi 13:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri