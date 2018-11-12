12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

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Kasım ayı kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor. Yeni haftada ise hafta boyunca soğuk hava kendisini gösterecek. Salı günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

 Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANACAK

 Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

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