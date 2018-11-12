Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 5 Filistinlinin İsrail saldırısında şehit olduğunu açıkladı
12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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İşgalci İsrail katliama doymuyor! 5 şehit daha!
Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 5 Filistinlinin İsrail saldırısında şehit olduğunu açıkladı
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İşgalci İsrail katliama doymuyor! 5 şehit daha!Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde 5 Filistinlinin İsrail saldırısında şehit olduğunu açıkladı
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