12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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PSG 13'te 13 yaptı

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PSG 13'te 13 yaptı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.
PSG 13'te 13 yaptı PSG 13'te 13 yaptı PSG 13'te 13 yaptı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 4-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 13. haftasında Louis-II Stadı'nda Monaco'ya konuk olan PSG, 4., 11. ve 53. dakikalarında Edinson Cavani'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti. 64. dakikada ise sahneye çıkan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ağları sarsmasıyla PSG mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider PSG, ligde 13'te 13 yaparak puanını 39'a çıkarırken, Monaco ise 7 puanla 19. sırada kaldı.

PSG, gelecek hafta cumartesi günü Parc des Princes Stadı'nda Toulouse ile karşılaşacak.

 

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