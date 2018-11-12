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Karar: Gazetemize baskılar tahammül edilemez noktaya geldi

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Karar: Gazetemize baskılar tahammül edilemez noktaya geldi
Karar gazetesi, reklam vermek isteyenlerin engellendiği ve ilan-reklam dağıtımını yapan ajansların ise ilan verilmemesi konusunda uyarıldığını duyurdu
Karar: Gazetemize baskılar tahammül edilemez noktaya geldi Karar: Gazetemize baskılar tahammül edilemez noktaya geldi Karar: Gazetemize baskılar tahammül edilemez noktaya geldi

Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu, İbrahim Kiras'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı Karar gazetesi, reklam vermek isteyenlerin engellendiği ve ilan-reklam dağıtımını yapan ajansların Karar'a ilan verilmemesi konusunda uyarıldığını duyurdu.

Mustafa Karaalioğlu, Mehmet Ocaktan, Mehmet Doğan, Yusuf Ziya Cömert, Yıldıray Oğur, Hakan Albayrak, Akif Beki, Mustafa Çağrıcı gibi isimlerin yanı sıra Ahmet Taşgetiren'in yazı yazmaya başladığı Karar gazetesinden yapılan açıklamada "baskılar tahammül edilemez noktaya geldi" denildi.

Karar Gazetesi, "Kamuoyuna ve okurlarımıza zaruri bir açıklama" başlığı ile yayımladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karar gazetesi yayın hayatına başladığı 7 Mart 2016 tarihinden bu yana yoğun, sistematik ve arkası kesilmeyen çeşitli baskılarla karşı karşıya bulunuyor. Gazetemize yönelik baskıları, ambargoları ve yaşadığımız haksızlıkları bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadık. Hukukla, mantıkla ve sağduyuyla bağdaşmayan bu uygulamalara mutlaka son verileceğini umduk ve bugüne kadar sabırla bekledik.

Ne var ki son günlerde gazetemiz üzerinde yaşanan polemikler, okurlarımızdan gelen sorular ve en nihayet devam etmekte olan baskıların artık ekonomik olarak tahammül edilemez noktaya gelmiş olması sebebiyle bir açıklama zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle, yayın hayatına başladığımız günden bugüne kadar aralıksız uygulanan bir ilan ambargosu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Sadece reklamveren durumunda bulunan kamu kuruluşları değil, bütün özel sektör şirketlerinin gazetemize ilan vermesi açıkça engellenmektedir. Reklamverenler ve ilan-reklam dağıtımını yapan ajanslar Karar'a ilan verilmemesi konusunda uyarılmıştır. Bu uyarı ve tehditlerin netice almış olduğu zaten gazetenin sayfalarında kolayca görülmektedir. Bu hukuk dışı ambargoya rağmen gazetemize ilan vermeye teşebbüs eden şirketler de ikaz edilerek, muhtelif yollarla engellenmektedir. Çok sayıda özel sektör şirketi bu baskı nedeniyle en temel ticari hakları olan, gazetemize ilan verme tercihini kullanamamaktadır.

Yapılan baskılar, Türk Ticaret Kanunu ve rekabeti düzenleyen kanunlara aykırıdır. Bu durum demokrasinin temel unsurlarından biri olan basın özgürlüğüne karşı da açık bir tehdit ve müdahaledir. Gazetemizi hedef alan bu eylemlerin aynı zamanda açıkça suç teşkil ettiğini belirtiriz.

Karar Gazetesi bu şartlar altında, personel ve bütün ünitelerde ilk günden bu yana sürekli olarak tasarruf önlemlerine müracaat ederek; sadece Basın İlan Kurumu gelirleri sınırına mahkûm kalarak, son derece ağır ekonomik şartlar altında yayın hayatına devam etmektedir."

Maruz bırakıldığımız ambargonun ve baskıların bir an önce sona erdirileceğini umarak, bu haksızlığı okurlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

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