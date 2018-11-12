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Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu

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Çin'de pizzacıda yemek yiyen bir Türk, sosyal bir deneyin konusu oldu. Evsiz bir adama yardım eden kişinin kimliği ise herkesi şaşırttı.
Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu
Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu

Çin'in Şangay şehrinde Koç Grubu'na ait bir şirkette müdür olarak görev yapan Murat Telek, bir sosyal deneyin konusu oldu.

MÜDÜRE ÇİNCE FIRSA

Kahramanımız bir pizzacıda yemek yerken, dışarıda kuyruğa giren bir evsiz sıra kendisine gelince hemen önündeki masaya oturdu. Restoranın müdürü kısa bir süre sonra evsiz adamın yanına gelip, oraya oturmaması gerektiğini hatta mekanı terk etmesini söyler. Evsiz adam parası olmasına rağmen müdür, ısrarla ve aşağılayacı bir tonla adamın dışarı çıkmasını dikte eder. Bu sırada yaşanlardan rahatsız olan Murat Telek devreye girer ve evsiz adamı savunur.

KENDİ MASASINA OTURTTU

Merhameti ile nam salmış Anadolu insanının misafirperverliğini Çin'de bile hissettiren Türk, adamı kendi masasında konuk eder ve daha rahat bir yaşam sunabilmesi için faydalı birkaç bilgi verir. Kendi pizzasını karşısındaki adamla paylaşan Murat Telek, birkaç dakika sonra sunucunun içeriye girmesiyle neye uğradığını şaşırır...

 

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