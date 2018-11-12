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Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan dört askerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.
Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı
Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı Şemdinli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan 4 asker için Van'da tören düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene şehit yakınları, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehitler Topçu Er Samet Kaymakçı (Gaziantep), Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (Kahramanmaraş/Onikişubat), Topçu Er Yusuf Önder (Antalya/Alanya) ve Topçu Er Melih Sancar'ın (İstanbul/Eyüp) naaşları askeri uçakla memleketlerine uğurlandı.

 

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