Yerli otomobilde tarih belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Varank sunumunda "Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sunumunda yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi.

Varank "Türkiye’nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacak. Amacımız orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak" dedi.

UÇTAN UCA YERLİŞLEŞTİRME PROGRAMI İLAN EDİLECEK

Ara malı ithalatını azaltmak üzere Uçtan Uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceklerini kaydeden Varank "Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim" ifadesini kullandı.

311 Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1.8 milyon kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Varank "Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın 2.5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.