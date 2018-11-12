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ABD'nin hamlesi sonrası, TSK taktiği devrede!

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Kuzey Irak sınırından 40 kilometre içeri giren Mehmetçik, son operasyonlarda Kandil, Zap, Avaşin ve Basyan’da 48 terör mevzisini imha etti.
ABD'nin hamlesi sonrası, TSK taktiği devrede!
ABD'nin hamlesi sonrası, TSK taktiği devrede! ABD'nin hamlesi sonrası, TSK taktiği devrede! ABD'nin hamlesi sonrası, TSK taktiği devrede!

Adım adım Kandil’e ilerleyen Mehmetçik, son operasyonlarda 48 terör yuvasını yerle bir etti. ABD de PKK'nın yuvalanması için Sincar’a 5 yeni üs kurdu. Kandil’de sıkışan çok sayıdaki PKK’lı elebaşının bölgeyi terk ederek Sincar’a gittiği öğrenildi.

 

Kuzey Irak sınırından 40 km içeri giren Mehmetçik, PKK’ya darbe üstüne darbe vurdu. Zagros sahası diye adlandırılan ''Yüksekova-Şemdinli-Çukurca'' hattında PKK’nın Türkiye bağlantıları tamamen kopartıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ''Önleyici vuruş'' taktiğini devreye soktu. Mehmetçik bu taktikle teröristler nerede yuvalanıyorsa oraya gidip imha etmeye başladı. 

48 KAMP YERLE BİR

 

Az sayıda teröristin kaldığı Kandil’e yönelik kara ve hava operasyonlarına hız verildi. Bu kapsamda Kandil, Zap, Avaşin ve Basyan’a düzenlenen hava harekatlarıyla PKK’nın 48 terör kampı yerle bir edildi. Bölgede sıkışan terör örgütünün İran sınırına yöneldiği belirlendi.

PKK SİNCAR'A TAŞINIYOR

PKK’nın Kandil’deki elebaşlarını aranan listesine koyan ancak onlarla iş tutmaktan da vazgeçmeyen ABD, terör örgütünün Sincar’da yuvalanması için 5 yeni askeri üs kurdu. TSK’nın düzenlediği hava harekatlarının ardından bölgede sıkışan PKK’lı çok sayıdaki elebaşının Irak sınırındaki Sincar’a yöneldiği öğrenildi. Emekli Albay Coşkun Başbuğ, PKK’nın Sincar’da yapılanmaya başladığını söyledi. 

 

MEHMETÇİĞE DESTEK

Mehmetçiğin Kandil’e ilerleyişine bölge halkının da destek verdiğini anlatan Coşkun Başbuğ, “Bölgede 500’e yakın köy var. Kimseye zarar vermeden nokta atışlarla terör yuvalarını imha eden Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi coşkuyla karşılandı” dedi. Kış operasyonlarına da değinen Başbuğ, “Teröristler kış aylarında inlerine çekilmişken Mehmetçik o inleri bir bir başlarına yıkıyor” diye konuştu.

YİNE TÜNEL KAZIYORLAR

Suriye’de PKK-PYD'li teröristler daha önce Afrin ve çevresinde oluşturdukları tünellerin bir benzerini Münbiç çevresinde de oluşturmak için harekete geçti. Terörist grupların tünel çalışmaları fark edildikten sonra bölge geçtiğimiz hafta ateş altına alınmıştı. Bombardımandan sonra çalışmaları durduran teröristler, tekrar işe koyuldu. Kent kırsalındaki yüksek noktalarda bir aracın rahatlıkla girebileceği şekilde tünel kazıları başlatıldı.

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