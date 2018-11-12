12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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Soylu: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.
Soylu: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...
Soylu: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım... Soylu: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım... Soylu: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararıyla ilgili ilk kez açıklamada bulunan Soylu, "Güya bizle dalga geçiyorlar" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz. 

Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar. 

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