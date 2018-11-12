Diyarbakır Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, boşanma davasını takip edip ettikten sonra adliyeden çıkan 2 kişi, Prof. Selahattin Yağcıoğlu Caddesi’nde bir aracın önünü kesti. Araçtan açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı kişiler tedavi edilmek üzere Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen başından yaralanan kişi, yaşamını yitirirken, göğsünden yaralanan kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayın yaşanmasıyla birlikte çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polisi de bölgeye yönlendirildi. Polisler trafiğe kapatılan cadde ile adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yaptı.
Araçtan silahla ateş açan kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
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Kayınpeder dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır Adliyesi önünde saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, boşanma davasını takip edip ettikten sonra adliyeden çıkan 2 kişi, Prof. Selahattin Yağcıoğlu Caddesi’nde bir aracın önünü kesti. Araçtan açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı kişiler tedavi edilmek üzere Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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