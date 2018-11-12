12 Kasım 2018 Pazartesi21 Safer 1440
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7 asker şehit olmuştu! Patlamanın nedeni açıklandı

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7 asker şehit olmuştu! Patlamanın nedeni açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamanın nedenini açıkladı.
7 asker şehit olmuştu! Patlamanın nedeni açıklandı 7 asker şehit olmuştu! Patlamanın nedeni açıklandı 7 asker şehit olmuştu! Patlamanın nedeni açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hem doğu, güneydoğuda hem Irak'ın kuzeyinde hem de diğer bölgelerde terörle mücadeleyle ilgili faaliyetlerimiz yoğun şekilde artan azim ve kararlılıkla devam etmektedir." şeklinde konuştu.

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