13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki!
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki! Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki! Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki!

Altun, "Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

 Altun, AFP Haber Ajansına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ifadelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Le Drian'ın, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adımları konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye'nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye'nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir."

 

Bu süreçte Fransa'ya farklı şekilde muamelenin söz konusu olmadığı vurgulayan Altun, Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını kaydetti. Altun açıklamasına şöyle devam etti:  

"24 Ekim 2018'de Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle, aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz."

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