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Aktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler var

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Aktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler var
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi yönetimince tutuklandığı duyurulan 18 kişi hakkında, 'Tutuklu olmadıklarına dair rivayetler var' duyumunu aktardı.
Aktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler var Aktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler var Aktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler var

RS FM'e konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cemal Kaşıkçı cinayetini ve yaşanan süreci değerlendirdi.

 

"15 KİŞİNİN KENDİ BAŞINA BU İŞİ YAPTIĞINA KİMSE BİZİ İNANDIRAMAZ"

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen infaz timinin tek başına karar vererek cinayeti işlemediğine dikkati çeken Aktay, "15 kişinin kendi başına bu işi yaptığına kimse bizi inandıramaz. Konsolosluğa girip çıkan herkesin kimlik kontrolleri çok sıkı yapılıyor. Daha büyük bir yetki almadan bu kişiler içeri giremez. Bu adamların hiçbiri kendi başına iş yapamaz. Prense ait özel uçağa binecekler, kendi başlarına burada cinayet işleyecekler, gidecekler yanlışlıkla oldu diyecekler. Bunu mu düşünüyoruz?" dedi.

 

"ŞİMDİYE KADAR KAYIP OLAN BİR SÜRÜ SUUD MUHALİF VAR"

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyen infaz timinin ilk işleri olmadığını ifade eden Aktay, "Ben varsayıyorum ki şimdiye kadar yakalanmamışlar. Şimdiye kadar kayıp olan bir sürü Suud muhalif var. Bunların akıbetini kimse bilmiyor" diye konuştu.

"MÜKEMMEL BİR PLAN YAPMIŞLAR"

"Kameraların önünde bu eylemi yaptıkları için bunlar aptal diyoruz ama bunlar o kadar da aptal değil. Mükemmel bir plan yapmışlar. Konsolosluğu dokunulmazlığı var, bu imkanı kullandılar" diyerek sözlerine devam eden Aktay, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkmadığını haber vermesi sayesinde delillerin kaybedilemediğini ifade etti.

"CEZAEVİNDE OLSALAR DA ŞARTLARININ FARKLI OLDUĞU KESİN"

Suudi yönetiminin yargı sürecinde dünyayı ikna edecek şekilde davranmaması halinde bedel ödemeye devam edeceğini söyleyen Aktay, "18 kişinin cezaevinde olmadığı konusunda ciddi rivayetler var. Cezaevinde olsalar da şartlarının farklı olduğu kesin" diye konuştu.

"CESET BULUNABİLECEK DURUMDA OLSAYDI ÇOKTAN BULUNURDU"

Kaşıkçı'nın cesedinin bulunabilecek durumda olmadığına vurgu yapan Aktay, "Ceset bulunabilecek durumda olsaydı çoktan bulunurdu ama bulunabilecek durumda değil. Ortada büyük bir vahşet var, utanç verici bir durum söz konusu" yorumunda bulundu.

"CENAZE NAMAZI CUMA GÜNÜ KILINACAK"

Aktay, Kaşıkçı'nın ölümünden bu yana 40 günden fazla süre geçtiğini belirterek, "Kendisinin öldüğü kesin. 40'ı da çıktı. Namazını kılmak bizim için bir yükümlülük. Kaşıkçı'ya karşı bir görevimiz. Cenaze namazı Cuma günü kılınacak" dedi

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