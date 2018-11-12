Örgüt içi evlilikleri Tictoc’tan yapmışlar



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün TSK içerisindeki katalog evliliğinde kripto bir program kullandığı tespit edildi. TSK içerisindeki kripto elemanlarının örgüt içi evlilik öncesinde katalogdan görüştüğü kişilerle ‘tictoc’ programı ile haberleştikleri belirlendi.

FETÖ’nün hem 15 Temmuz öncesi hem de 15 Temmuz sonrasında örgütsel haberleşme sağlamak için kullandığı kripto haberleşme programları tek tek deşifre ediliyor. Güvenlik birimleri, bugüne kadar örgütün kripto haberleşme olarak kullandığı başta ByLock, Eagle, Tango, Kakao Talk ve Falcon gibi programlarının çözümüne devam ediyor.

YAZIŞMALAR DEŞİFRE OLUYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesinde kurulan özel ekip, FETÖ’nün kripto haberleşme programlarını hangi örgüt mensuplarının kullandığı tek tek tespit ederken, diğer yandan da örgütsel yazışmaları da çözüyor. Özellikle ByLock’tan bugüne kadar 2 milyona yakın mesaj ortaya çıkarıldı. Çıkarılan söz konusu mesajlar Ankara Başsavcılığına iletiliyor.

TICTOC’LA GÖRÜŞTÜK İTİRAFI

Bu kapsamda FETÖ’nün TSK içerisindeki katalog evliliğinde kripto bir program kullandığı tespit edildi. TSK içerisindeki kripto elemanlarının örgüt içi evlilik öncesinde katalogdan görüştüğü kişilerle tictoc programı ile haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında itirafçı olan Jandarma Genel Komutanlığında üsteğmen olarak görev yapan Sebahattin Ç, kendisinden sorumlu mahrem imamın tanıştırdığı diğer örgüt elemanı kadınla haberleşmesi için yeni bir hat alması talimatını verdiğini söyledi. Sebahattin Ç, “Bu hatla ikimizin de internete bağlanıp tictoc isimli programı yükledi. Bize buradan iletişim kurmamızı söyledi. Görüştüğüm bayan şahsın bu programdaki ID numarasını vererek eşleştirme yaptık. Bayanla bu program üzerinden görüştük” dedi.

PROGRAM ÇÖZÜLÜYOR

Güvenlik birimleri, örgütün kullandığı tespit edilen tictoc kripto programının çözülmesi için harekete geçti. Söz konusu programın çözülmesinin ardından hangi örgüt mensubunun kullandığı belirlenmiş olacak.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ