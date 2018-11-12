13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:14Güneş 07:42Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:55Yatsı 19:17
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 91.445 -1.50
  • Altın: 211,245 -0.03
  • Dolar: 5,4563 -0.64
  • Euro: 6,1401 -1.29

Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktir

»
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın açıklamalarıyla ilgili çok sert konuştu.
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktir
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktir Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktir Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktir

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

 "24 Ekim'de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm bilgiler Fransız istihbaratına onların talebi üzerine iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi terbiyesizliktir. Dışişleri Bakanı ciddiyetine yakışmıyor. 

Bunlar yakında Suudi Arabistan'ın bile kabul ettiği Kaşıkçı cinayetini kabul ederlerse kimse şaşırmasın. Paranın gözü kör olsun. Yakında bu ülkeler cinayeti bile inkar edebilirler. Ama ne olursa olsun biz Türkiye olarak Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için ne gerekiyorsa yapacağız.

 

Bunun arkasında ne var? Acaba bu cinayeti kapatmaya çalışıyorlar mı? bildiğimiz başka şeyler var, ne anlaşma yapıyorlar? Bunların da yakından takipçisiyiz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD Suriye'yi vurdu!ABD Suriye'yi vurdu!Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor bölgesinde düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını belirtti.
Zabıtadan skandal görüntü!Zabıtadan skandal görüntü!Denizli’de zabıtalar, bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyarak çiğneyip imha etti. Zabıta personelinin gencin elinden aldığı pamuk şekerleri yere atıp ayakları ile çiğnemesi ise büyük tepki çekti.
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktirÇavuşoğlu'ndan sert açıklama: Bu terbiyesizliktirDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın açıklamalarıyla ilgili çok sert konuştu.
Örgüt içi evlilikleri Tictoc’tan yapmışlarÖrgüt içi evlilikleri Tictoc’tan yapmışlarTSK içerisindeki kripto FETÖ’cülerin örgüt içi evlilik öncesinde katalogdan görüştüğü kişilerle tictoc programı ile haberleştikleri belirlendi.
Aktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler varAktay: Tutuklu olmadıklarına dair söylentiler varAK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi yönetimince tutuklandığı duyurulan 18 kişi hakkında, 'Tutuklu olmadıklarına dair rivayetler var' duyumunu aktardı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki!Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert tepki!Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.
  • İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu12 Kasım 2018 Pazartesi 23:35
  • 18 askerden sevindirici haber!12 Kasım 2018 Pazartesi 20:49
  • Bakan müjdeyi verdi: Süreci başlattık12 Kasım 2018 Pazartesi 20:48
  • Bakan açıkladı: Bin 289 kişinin işine son verildi12 Kasım 2018 Pazartesi 19:36
  • Ses kaydı açıklandı! İşte Kaşıkçı'nın son sözleri12 Kasım 2018 Pazartesi 19:32
  • 7 asker şehit olmuştu! Patlamanın nedeni açıklandı12 Kasım 2018 Pazartesi 19:28
  • Cemal Nar Hoca'dan Emine Şahin yorumu12 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
  • Kayınpeder dehşeti! Ölü ve yaralılar var12 Kasım 2018 Pazartesi 13:35
  • Soylu: Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım...12 Kasım 2018 Pazartesi 12:55
  • ABD'nin hamlesi sonrası, TSK taktiği devrede!12 Kasım 2018 Pazartesi 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri