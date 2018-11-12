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Zabıtadan skandal görüntü!

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Zabıtadan skandal görüntü!
Denizli’de zabıtalar, bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyarak çiğneyip imha etti. Zabıta personelinin gencin elinden aldığı pamuk şekerleri yere atıp ayakları ile çiğnemesi ise büyük tepki çekti.
Zabıtadan skandal görüntü! Zabıtadan skandal görüntü! Zabıtadan skandal görüntü!

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin Bayramyeri semtinde meydana geldi. Geçtiğimiz 9 Kasım da yaşanan olayda, bölgede denetim yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri pamuk şeker satan bir gencin peşine düştü. Genci Bayramyeri Meydanı yakınlarında yakalayan ekipler ardından gencin elinde pamuk şekerlerin takılı olduğu sopayı alıp gencin kolunu arkaya doğru bükerek tepki vermesini engellemeye çalıştı. Bu sırada yere dökülen pamuk şekerler ise yola savruldu. Görüntülerde olmamasına rağmen gencin daha sonra kaçarak zabıtanın elinden kurtulduğu öğrenildi.

“Neden 3 kişi çocuğun üzerine çullanıyorsunuz?” 

Zabıta memurlarından biri ise bu esnada yere düşen pamuk şekerleri ayağı ile ezerek imha etmeye çalıştı. Memurun bu hareketi ise çevredekiler tarafından ‘nimet o neden eziyorsun’ şeklinde tepki gördü. Görüntüleri çeken kadın ise memurlara ‘neden 3 kişi çocuğun üzerine çullanıyorsunuz?’ diye sordu. Zabıta memurlarından biri ise cep telefonu ile görüntü çeken kadına tepki gösterdi. Kadın ise buna aldırış etmeden olayı görüntülemeye devam etti.

“Çocuğu teröristi yakalar gibi ellerinden tuttular” 

Olayın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Samet Şahin ise olaya çok üzüldüklerini ve neden yaşandığına bir anlam veremediklerini kaydetti. Şahin, “O çocuk burada sürekli pamuk şeker satıyor. Bir anda zabıtalar geldi ve ellerinden tuttular. Çocuğun elini arkadan tuttular çocukta ‘bırakın’ dedi yani sonuçta ekmek teknesi. Daha sonra hepsini çıkardılar (pamuk şekerleri) yere attılar. Pamuk şekerin ezilmesini vatandaşlar yani herkes tepki gösterdi. Çocuğa da sert davrandılar, çocuk ta şekerleri bırakıp kaçtı gitti. Şekerlerin ezilmesine hepimiz tepki gösterdik. Biz şaşırdık yerden toplamaya çalıştık yani nimet sonuçta bu” diye konuştu.

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