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Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız var

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Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız var
Ülkesinin karasularını genişletme hakkına sahip olduğunu belirten Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, karasuları sınırlarının, Türkiye dahil komşu ülkeler tarafından inkar edilemeyeceğini söyledi.
Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız var Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız var Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız var

Pavlopulos yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve Avrupa Birliği için ve ayrıca uluslararası hukuka göre, Türkiye dahil komşu ülkelerle kara ve deniz sınırlarımızla ilgili hiçbir inkar söz konusu olamaz. Bu bağlamda Yunanistan, gerekli gördüğü zaman ve gerekli bulduğu kurumsal yollarla karasularını genişletme hakkına sahip" ifadelerini kullandı.

 

"DAYANAĞIMIZ LOZAN"

Yunanistan karasularını net bir şekilde belirleyen ve dolayısıyla ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) sınırlarını da net bir şekilde çizme imkanını sağlayan yasal dayanağın öncelikle 1923 Lozan Barış Anlaşması olduğunu vurgulayan Pavlopulos, bu anlaşmanın revizyona veya güncellemeye tabi olmadığının altını çizdi.

1947 PARİS BARIŞ ANLAŞMASI VE ON İKİ ADA

 

Ayrıca 1947 Paris Barış Anlaşması'na işaret eden Pavlopulos, "Bu anlaşma, On İki Ada'nın Yunanistan'a devri ve Yunanistan'ın, BM Anlaşması'nın meşru müdafaayla ilgili 51. maddeye uygun olarak gerekli gördüğü yerde ve zaman mevcut tüm yollara başvurarak sınırlarını her türlü tehdide karşı güçlendirmek gibi doğal hakkı ile ilgilidir" dedi.

Ayrıca 1982'de imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni referans gösteren Pavlopulos, uluslararası hukukun bir parçası olan Avrupa hukukunun da Yunan sınırlarının ve topraklarının güvenliğini güvence altına aldığını sözlerine ekledi.

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