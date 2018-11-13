13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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Erdoğan'dan ABD'ye cevap! Oyuna gelmeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la Paris’te yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
Erdoğan'dan ABD'ye cevap! Oyuna gelmeyiz
Erdoğan'dan ABD'ye cevap! Oyuna gelmeyiz Erdoğan'dan ABD'ye cevap! Oyuna gelmeyiz Erdoğan'dan ABD'ye cevap! Oyuna gelmeyiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

ABD’nin PKK’lı üç isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Buna da değinme imkanımız oldu. Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelemeyiz, gelmeyiz. Aslında YPG’nin yaptığı açıklama da ABD’lileri yalanlıyor. Açıklamada, PYD-YPG olarak esasen PKK’dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar. Bunu artık ABD’nin de görmesi gerekiyor... Uluslararası camianın PKK konusunda çok büyük vebali var. Birleşmiş Milletler’in çok büyük vebali var. Zira sadece Kandil değil, bir de Mahmur Kampı meselesi var. Mahmur Kampı, biliyorsunuz, PKK’nın kuluçka yuvası. Şu anda orada 12-13 bin kişi var. Burayı kimin dağıtması lazım? Buranın BM ile özel bir statüsü vardı. BM de artık bu işten bıktı. Orayı dağıtma havası içinde. Malum Irak’ta merkezi yönetim de artık oluştu. Bu konuda gerek ABD, gerek koalisyon güçleri, gerek merkezi yönetim ile daha yoğun temas içine girerek, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimini de dahil ederek, Irak’taki PKK varlığı hususunda bir çalışma yapmamız gerekecek. Bu çalışmayı hep beraber yürütmemiz lazım. Temenni ederim ki bu adımlarla inşallah buradaki bu sıkıntıyı çözeriz. ABD’nin bu iddialı çıkışını Kandil’de böylece farklı bir zemine oturturuz.

 İDLİB BAŞARISI

Sayın Trump İdlib konusuna çok önem veriyor. Oradaki başarımızı takdirle karşılıyor, övüyor. YPG konusunda da bazı konularda kendi aralarında bir iletişimsizlik var gibi geliyor bana. ‘Bu konuda da beraber yapabileceğimiz çok şey olabilir’ dedim. Fırat’ın doğusunu görüyorsunuz çözemiyoruz ve burada farklı gelişmeler var. Bu konuda gerek Mevlüt (Çavuşoğlu) Bey’in gerek Savunma Bakanımızın (Hulusi Akar), muhatapları ile yapacakları çalışmalar inşallah bizi daha rahatlatacaktır.

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