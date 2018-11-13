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Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklaması

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Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklaması
İngiltere Başbakanı Theresa May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan'daki temaslarında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini açıkça dile getirdiğini belirtti.
Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklaması Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklaması Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklaması

Londra'nın finans merkezi "City Of London"ın belediye başkanı  tarafından verilen geleneksel yemekte konuşan May, ülkesinin hukukun üstünlüğüne  dayalı olarak uluslararası ortakları ile iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini  söyledi.

Ortak güvenliği daha ileri götürmek için çaba harcarken hem  kendilerinin hem de uluslararası toplumdaki ortaklarının hukukun üstünlüğüne  bağlılık göstermesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan May, "Bunun en  yakın örneği Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesidir. Dışişleri  Bakanımız bugün Riyad ziyaretinde bir kez daha bu konuda saydam ve inandırıcı bir  soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini açıkça dile  getirdi." dedi.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan temasları kapsamında  Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve mevkidaşı Adil  el-Cubeyr ile  görüşmüştü.

Hunt, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi  Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana İngiltere'den bu ülkeye  giden en üst düzey yetkili oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald da hafta  sonunda ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin temaslarda  bulunmuştu.

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