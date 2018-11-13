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ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon var

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Washington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.
ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon var
ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon var ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon var ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon var

Kurul, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Şu ana kadar (ABD Başkanı  Donald) Trump yönetimi Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas  etmesine destek verdi. Kongre de buna dahil olacak mı?" başlıklı bir yazı kaleme  aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Bu konuda  güçlü bir fikir oluşturuyorum." sözlerinin anımsatıldığı makalede, "Umarız durum  öyledir, çünkü şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin  muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adına bir  miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı." ifadesi kullanıldı.

"ORTADA BİR ÖRTBAS OPERASYONU VAR"

Trump yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümü ve cinayetin failleri konusunda  herhangi bir açıklama yapmadığının anımsatıldığı makalede, yönetimin daha çok  "Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi"  davrandığına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu duruştaki asıl sorun şu; Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin  Muhammed bin Selman'ın başının altından çıkmadığını varsayıyor ancak ortada  veliaht prensi işaret eden çokça kanıt var. Aslında Trump yönetiminin de çok iyi  bildiği gibi ortada Suudiler'in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini  beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var."

"KONGRE KAŞIKÇI KONUSU ELE ALMALI"

Makalede, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile stratejik  ilişkisini ve silah satışını koruma niyetine vurgu yapılarak, "Suudi Arabistan  ile yakın ilişkiler, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair gerçeklerin görmezden  gelinmesini ya da bastırılmasını gerektirmemelidir. Tam tersine ABD gerçekten  kendi çıkarlarını düşünüyorsa bu gerçekler açığa çıkarılmalıdır." ifadesine yer  verildi.

Makalede ayrıca şu çağrılarda bulunuldu:

"Trump o bahsettiği 'güçlü fikrini' bu hafta oluşturursa, Kongre de  yeniden toplandığında bu konuyu ele almalı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı  (CIA) Direktörü Gina Haspel, istihbarat teşkilatlarının cinayet hakkında neler  bildiğine dair ifade vermek için Kongreye çağrılmalı. Ayrıca Suudi yönetiminin  suçlu bulunması durumunda en ağır cezaların verileceğine dair taahhüt veren her  iki partiden de siyasiler, elle tutulur sonuçlar hazırlamaya başlamalıdır."

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