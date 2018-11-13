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Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’nda TSK üssünün konuşlanacağı yer belirlendi. Üssün tesisi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte imar ve restorasyon başlayacak.
Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor
Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan’ı ziyareti sırasında Türkiye’ye tahsis edilen Sevakin Adası’nda çalışmalar sürüyor. Adada öncelikle TSK tarafından askeri üs kurulacak. Üssün tesisi için gerekli etüt çalışmaları yapıldı ve konuşlanması planlanan yer seçildi. TSK’nın adada deniz üssü olarak üstlenmekle birlikte kara ve hava unsurlarını da içeren bir üs teşkil etmesi bekleniyor. Adada sabit bir kara unsuru görev yapacak ve rotasyon halinde bu güç deniz ve hava unsurlarıyla desteklenecek.

 

ÖNCE GÜVENLİK

Askeri üssün tesisi ve güvenliğin sağlanmasıyla birlikte Sevakin Adası’nda imar ve restorasyon çalışmaları başlatılacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte adanın ticaret limanı özelliğine yeniden kavuşması amaçlanıyor. Sevakin Üssü ile birlikte Türkiye, Akdeniz’den Kızıldeniz’e ve Hint Okyanusu’na kadar Mısır, BAE, Suudi Arabistan, İran ekseninde bir denge unsuru haline gelecek.

 

BARIŞ YOLU

Sömürge coğrafyasında rahatsızlık yaratan bu hamle, Afrika ve Körfez’de doğal bir barış yolu oluşturacak. Bölge halkının huzur ve refahının sağlanmasında bir destek güç haline gelen Türkiye, Sevakin Adası’ndaki askeri üslenmeyle jeopolitik üstünlüğü de eline geçirmiş olacak.

Çalışmaları denetledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz hafta Libya, Sudan ve Somali ziyaretleri kapsamında Sevakin Adası’na yönelik çalışmaları da denetledi. Akar’ın heyetinde, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, TSK ve Dışişleri Balanlığı’ndan temsilciler ile TİKA Başkanı Serdar Çam da yer aldı.

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