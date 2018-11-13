"O başkanlar istirahat edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin 'Yerel seçimler yaklaşıyor. İsimler ne zaman netleşir?' sorusun üzerine "Bir, partimizin kendi takvimi var. Bir de Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi. Partimizin kendi takvimine göre memurların istifa süreçleri daha erkenden bitmiş oluyor. Belediye başkanları ile parti organlarında olan arkadaşların durumu ay sonuna kadar vakti var. Şu anda çalışmalarını sürdürüyorum. Bu isim belirlemekten ziyade bir ön hazırlık. Sonra bazı geleneklerimiz var. Nedir bu gelenekler? Alt komisyon, üst komisyon ve nihai kararı verecek olan onay mercii.

Bu çalışmaları şu anda belirleyip hemen illerde çalışmalara başlayacağız. Tabii büyük şehirlerimiz üzerindeki çalışmalarımızın çok çok önemi var. Belli bir noktaya kadar gelmedik diyemem; geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem mantığı diye bir anlayış var. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Hepsi için geçerli mi? Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor.

Değişim isteği için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Ha ne olabilir? Dördüncü dönem bir başka yerde bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLMİNİ ARTIRSIN



Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini artırsın, bilgisini artırsın, ondan sonra konuşsun. Bugün Türkiye’de 1800’e yakın belediye AK Partili ise bunun bir sebebi var. Bu millet niçin bu kadar belediyeyi geliyor da AK Partiye teslim ediyor. Bunun bir sebebi var. Eğer demokrasi ise demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın.