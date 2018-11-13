Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8’inci katında evlerinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Hasan Efe Ege, ağır yaralandı.
Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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Korkunç ölüm!
Adana’da apartmanın 8’inci katındaki evinden düşen Hasan Efe Ege (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8’inci katında evlerinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Hasan Efe Ege, ağır yaralandı.
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