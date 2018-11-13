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Bir saatte 1 milyonluk vurgun

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Ankara Polatlı'da Koç ailesine ait üç katlı apartman gündüz saatlerinde doğal gaz görevlileri gibi eve giren hırsızlar tarafından bir saat içerisinde soyuldu.
Bir saatte 1 milyonluk vurgun
Bir saatte 1 milyonluk vurgun Bir saatte 1 milyonluk vurgun Bir saatte 1 milyonluk vurgun

Ailenin 15 yıllık birikimini bir saatte çalarak ortadan kaybolan şüphelilerin toplam 1 milyon lira değerinde bir vurgun gerçekleştirdiği öğrenilirken, yeğen Cengiz Çakır, olayın kendilerini yakından tanıyan birileri tarafından yapıldığını ileri sürdü. Çakır, "Evin içerisinde yer alan kasaların yerini nereden bilecekler. Kasaları gizli bölmelerinden nasıl çıkaracaklar da yapacaklar. Muhtemelen bu işi kendisi de yapmadı. Bir ekip gönderdi. Bütün planı verdi. Olayları bu kişilere gerçekleştirdi" dedi. 

Olay Polatlı Gülveren Mahallesi'nde Fehmi Koç ailesine ait üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Ankara merkezine bir nişan davetine giden Koç ailesi eve döndüğünde şok tabloyla karşı karşıya kaldı. Nişanda bir saat durduktan sonra evlerine döndüklerinde karşılaştıkları tablo karşısında ne yapacaklarını şaşıran Koç ailesi durumu hemen polise bildirdi. Evlerinde gizli bölmelerde yer alan altın ve para olmak üzere iki ayrı kasanın delik deşik olduğunu gören aile 15 yıllık birikimlerinin ortadan kaybolduğunu gördü.

Oğlunun düğün ve ev parası gitti

Olaya ilişkin Milliyet'e konuşan Koç ailesinin yeğeni Cengiz Çakır, "Birinci katın arka bölümünden girmişler. İkinci katta kasa olduğunu biliyorlarmış. Oradaki gizli bölmeden kasaları çıkarmışlar. Kasayı delik deşik etmişler. Yüklü miktarda altın ve ziynet eşyasıyla para almışlar. 370 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını almışlar. Bunun yanı sıra para kasasında da ABD Dolar'ı ve Türk lirası olmak üzere toplam değeri 600 bin lirayı bulan para çalmışlar. Anlayacağınız, yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyaları yok oldu. Ziynet eşyalarının içerisinde bilezikler, çeyrek, gram, yarım ve tam altın var. Yengem bu altınları 29 yaşında bekar bir oğlu var, onun düğünü için saklıyordu. 15 yıllık birimleri şu anda sıfırlandı. Evlerinde yaptıkları tüm birikim sıfırlandı" dedi.

"Eve 7 kişi girdiğini düşünüyoruz"

Polatlı'da soğan alım ve satışı ile uğraştıklarını ve dayısının kendisine ait deposu, iş yeri ve kamyonları bulunduğunu dile getiren Çakır,"Eve tahminen 7 kişi girdiği düşünülüyor. Hilti ile girmişler, kapıları balyozla kırmışlar. Güvenlik kamera görüntüleri evin biraz uzağındaki bölümde bulunuyor. Emniyet görevlileri de şu anda bu konuyu araştırıyor. Bazı görgü tanıkları varmış. Doğal gaz görevlileri yazan bir araçla gelmişler. Üzerilerinde tulum varmış. Saat 15.00 gibi evin o taraflarında görmüşler. Parmak izleri çıkmasın diye eldiven kullanmışlar" diye konuştu. Dayısının eve geldiğinde avlunun demir kapılarının açık olduğunu fark ettiğini dile getiren Çakır, "Eve giriş kapısının açık olduğunu görüyorlar. Kapının kırık olduğunu fark ediyorlar. Eve girdiklerinde ise şok tabloyla karşı karşıya kalıyorlar. Evin içi tarumar edilmiş. Herkes çok üzgün. Bunca yıllık birikimleri ellerinden gitti. Emniyet yetkililerimiz harekete geçti. İnşallah en kısa sürede bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

"Bu işi kendisi yapmadı, yaptırdı"

Soygunu gerçekleştirenlerin tanıdık biri olduğununun kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendirdiklerini kaydeden Çakır, "Bizi bilen birisinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü evin içerisinde yer alan kasaların yerini nereden bilecekler. Kasaları gizli bölmelerinden nasıl çıkaracaklar da yapacaklar. Muhtemelen bu işi kendisi de yapmadı. Bir ekip gönderdi. Bütün planı verdi. Olayları bu kişilere gerçekleştirdi. Ustaca yapmışlar. Yani bu iş tek başına yapılacak bir iş de değil. Kasaları 2 kişi kaldıramaz. Ses çıkarmasın diye halılara sararak kasaları koridora çıkarmışlar. Sonrasında da delik deşik ederek kasaları soymuşlar" şeklinde konuştu

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