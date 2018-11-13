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Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

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Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!
Beşiktaş'taki huzursuzluğun teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga! Beşiktaş'ta yumruk yumruğa kavga!

Lig ve Avrupa'da 8 maça çıkan Siyah-Beyazlılar 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Tek galibiyeti Rizespor'a karşı alan Kartal, Konya ve Genk'le de berabere kaldı.

 

Beşiktaş'taki huzursuzluk teknik ekiple, sağlık ekibi arasında kavgaya kadar vardı. 

İddialara göre Sivas maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 

 

Akşam Gazetesi'ne göre, ikili daha sonra yumruk yumruğa birbirine girdi. Orada bulunanlar olaya müdahale ederek, ikiliyi ayırdı. Yönetim de bu olayın kulüp dışına çıkmaması için önlem aldı.

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