13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:14Güneş 07:42Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:55Yatsı 19:17
    • 24°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 92.910 1.60
  • Altın: 212,616 0.62
  • Dolar: 5,4916 0.65
  • Euro: 6,1851 0.73

Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı

»
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Libya konferansından çekildiğini duyurdu.
Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı
Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Libya konulu konferansından çekilme kararı aldı.

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" açıklaması yaptı.

Oktay açıklamasında şunları kaydetti: "Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan evsahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz. Libya’nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır. Diğerlerinin aksine biz, Libyalı ve bölgesel tüm aktörlerle geniş diyaloğa açığız. Libya’daki mevcut zorlu durumda sorumluluğu bulunanların ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkı yapmaları mümkün değildir. Türkiye’nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlaması mümkün değildir. Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrıresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fransa'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldıkFransa'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldıkFransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.
Trump'tan dünyayı karıştıracak açıklama!Trump'tan dünyayı karıştıracak açıklama!Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten dönen ABD Başkanı Donald Trump, Fransızları çok kızdıracak bir açıklama yaptı.
HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezlekeHDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezlekeAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.
Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktıKonferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Libya konferansından çekildiğini duyurdu.
AK Parti'den kritik 'af' açıklamasıAK Parti'den kritik 'af' açıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Af meselesi seçime kadar Meclis’te gündeme gelmeyecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.
Bir saatte 1 milyonluk vurgunBir saatte 1 milyonluk vurgunAnkara Polatlı'da Koç ailesine ait üç katlı apartman gündüz saatlerinde doğal gaz görevlileri gibi eve giren hırsızlar tarafından bir saat içerisinde soyuldu.
  • Korkunç ölüm!13 Kasım 2018 Salı 07:59
  • "O başkanlar istirahat edecek"13 Kasım 2018 Salı 07:56
  • ABD'li bakandan küstah çıkış!13 Kasım 2018 Salı 07:51
  • Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor13 Kasım 2018 Salı 07:48
  • Trump'tan Halkbank talimatı13 Kasım 2018 Salı 07:48
  • "Suudi istihbaratçı kaydı dinleyince şok oldu"13 Kasım 2018 Salı 07:43
  • 10 bin bekçi alınacak13 Kasım 2018 Salı 07:42
  • Erdoğan'dan ABD'ye cevap! Oyuna gelmeyiz13 Kasım 2018 Salı 07:34
  • ABD Suriye'yi vurdu!12 Kasım 2018 Pazartesi 23:50
  • Zabıtadan skandal görüntü!12 Kasım 2018 Pazartesi 23:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri