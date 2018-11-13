13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke

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HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.
HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.

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