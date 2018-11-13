Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.
13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
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HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke
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