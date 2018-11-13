Trump'tan dünyayı karıştıracak açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla gittiği Fransa'nın başkenti Paris'ten dün dönmüş ve sosyal medyadan yaptığı açıklamada "ABD'ye hem askeri hem de ticaret konusunda adil davranılmadığını" öne sürerek diğer ülkelere askeri koruma için çok büyük ödemeler, yüz milyarlarca dolar para ödemesi yapıtlarını söylemişti. Trump bu sözlerinin devamında "dünya ülkelerine çok zengin ülkelerin ABD'ye askeri koruma için para ödemesi ya da kendilerini koruması zamanı geldi" demişti.

TRUMP'TAN MACRON'A: BİZ GELMEDEN ÖNCE SİZE ALMANCA ÖĞRETİYORLARDI

Fransa dönüşü mesajlarına devam eden Trump, bugün ise Fransa Cumhurbşaknı Emmanuel Macron'un "Avrupa ordusu" çağrısına tepki gösterdi. Etkinlikler dolayısıyla Paris'e indiği gün bu açıklamayı "ahmakça" diye nitelendiren Trump bugün yaptığı açıklamada, "Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'ya karşı korumak için kendi ordusunu oluşturmayı önerdi. Ancak 1. ve 2. dünya savaşlarında sorun Almanya'ydı. Bu durum Fransa için nasıldı? ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyordunuz. NATO için para ödeyin yada ödemeyin" dedi.