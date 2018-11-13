13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:14Güneş 07:42Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:55Yatsı 19:17
    • 17°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 92.709 1.38
  • Altın: 212,169 0.41
  • Dolar: 5,4835 0.50
  • Euro: 6,1905 0.82

BMGK acil toplantıya çağırıldı

»
BMGK acil toplantıya çağırıldı
Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
BMGK acil toplantıya çağırıldı BMGK acil toplantıya çağırıldı BMGK acil toplantıya çağırıldı

BM'deki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 üyeli konseyin geçici üyelerinden Kuveyt ve Bolivya, İsrail'in, ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının ardından BMGK'den acil toplantı talebinde bulundu. 

Konseyin bugün kapalı oturumda Gazze'de yaşanan gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve bir İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Öte yandan, Filistinli gruplar Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BMGK acil toplantıya çağırıldıBMGK acil toplantıya çağırıldıKuveyt ve Bolivya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
Suu Çii'ye verilen ödül geri alındıSuu Çii'ye verilen ödül geri alındıUluslararası Af Örgütü, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye verdiği Vicdan Elçiliği Ödülü'nü geri aldı.
ABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon varABD'ye Kaşıkçı uyarısı! Operasyon varWashington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.
Theresa May'den 'Kaşıkçı' açıklamasıTheresa May'den 'Kaşıkçı' açıklamasıİngiltere Başbakanı Theresa May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan'daki temaslarında gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini açıkça dile getirdiğini belirtti.
Uçan Kalaşnikof görücüye çıktıUçan Kalaşnikof görücüye çıktıÇin, içerisinde AK-47 (Kalaşnikof) silahı bulunan drone'unu tanıttı.
Yunanistan: Sınırı genişletme hakkımız varYunanistan: Sınırı genişletme hakkımız varÜlkesinin karasularını genişletme hakkına sahip olduğunu belirten Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, karasuları sınırlarının, Türkiye dahil komşu ülkeler tarafından inkar edilemeyeceğini söyledi.
  • Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti12 Kasım 2018 Pazartesi 23:43
  • Dünyadan sır gibi saklıyorlardı! Tespit edildi12 Kasım 2018 Pazartesi 23:42
  • Evsiz adama yardım eden Türk, Çin'de gündem oldu12 Kasım 2018 Pazartesi 10:13
  • Afganistan'da FETÖ'ye ait okula baskın12 Kasım 2018 Pazartesi 09:33
  • İşgalci İsrail katliama doymuyor! 5 şehit daha!11 Kasım 2018 Pazar 18:40
  • İran'da büyük sıkıntı kapıda11 Kasım 2018 Pazar 12:13
  • 14 kişinin daha cesedi bulundu11 Kasım 2018 Pazar 12:09
  • Trump'tan olay hareket! Tepki yağıyor!11 Kasım 2018 Pazar 09:39
  • Ekonomi zirvesinden dolar mesajı10 Kasım 2018 Cumartesi 08:26
  • Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan açıklaması10 Kasım 2018 Cumartesi 08:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri