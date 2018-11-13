13 Kasım 2018 Salı21 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:14Güneş 07:42Öğle 12:54İkindi 15:31Akşam 17:55Yatsı 19:17
    • 17°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 92.709 1.38
  • Altın: 212,169 0.41
  • Dolar: 5,4835 0.50
  • Euro: 6,1905 0.82

"Atatürk benim ilahım"

»
"Atatürk benim ilahım"
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahımdır' diyerek artık ona taptığını söyledi.

Edirne'deki törenlerde, tören alanının yanından geçen bir kadının 'Atatürk ilah değildir' sözü üzerine başlayan tartışma sürerken, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat skandal sözlere imza attı.

 "ATATÜRK BENİM İLAHIM"

Kırıkkanat, tartışmalar üzerine çıktığı bir televizyon programında "evet Atatürk ilahım" ifadesini kullandı.

 Kırıkkanat'ın skandal ve provokatif sözleri şu şekilde:

"Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim.

"ARKADAŞLARIM DA BANA KATILDI, O KADAR KİNLİYİZ"

Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, "Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz. Yani artık o kadar kinliyiz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hainlerin tuzağını jandarma bozduHainlerin tuzağını jandarma bozduDiyarbakır’ın Kocaköy ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda menfez içerisine gizlenmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
Sendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldüSendika başkanı silahlı saldırıda öldürüldüLASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Karacan hayatını kaybederken beraber geldikleri ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.
Anne babalar dikkat! Kâbus geri döndü...Anne babalar dikkat! Kâbus geri döndü...Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Ahmet Kağan G. (16), evlerinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Ankara'nın çekilmesiyle ilgili İtalya'dan açıklamaAnkara'nın çekilmesiyle ilgili İtalya'dan açıklamaİtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.
"Atatürk benim ilahım""Atatürk benim ilahım"Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat, katıldığı bir televizyon programında, 'Atatürk benim ilahımdır' diyerek artık ona taptığını söyledi.
Fransa'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldıkFransa'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldıkFransa Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Türkiye'ye ilişkin dün yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.
  • Trump'tan dünyayı karıştıracak açıklama!13 Kasım 2018 Salı 16:05
  • HDP'li Buldan ve üç milletvekili için fezleke13 Kasım 2018 Salı 16:03
  • Konferansta gerginlik! Türkiye masadan kalktı13 Kasım 2018 Salı 15:56
  • AK Parti'den kritik 'af' açıklaması13 Kasım 2018 Salı 09:55
  • Bir saatte 1 milyonluk vurgun13 Kasım 2018 Salı 08:09
  • Korkunç ölüm!13 Kasım 2018 Salı 07:59
  • "O başkanlar istirahat edecek"13 Kasım 2018 Salı 07:56
  • ABD'li bakandan küstah çıkış!13 Kasım 2018 Salı 07:51
  • Türkiye o ülkede askeri üs kuruyor13 Kasım 2018 Salı 07:48
  • Trump'tan Halkbank talimatı13 Kasım 2018 Salı 07:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri